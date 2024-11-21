11.00 Тенис, Купа Дейвис: САЩ – Австралия Диема спорт 3
12.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2
14.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Швейцария – Италия, мъже, групова фаза Евроспорт 1
18.00 Тенис, Купа Дейвис: Италия – Аржентина Диема спорт 3
18.30 Баскетбол, Финландия – Грузия Нова спорт
19.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, полуфинал, жени, полуфинал Евроспорт 1
19.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, първи ден Евроспорт 2
20.00 Баскетбол, „Монако“ - „Асвел“ МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол, „Цървена звезда“ - „Партизан“ МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол, Хърватия – Босна и Херцеговина Диема спорт
21.15 Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Баскония“ МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, Великобритания – Грузия Нова спорт
01.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ, „Бостън“ - „Юта“ МАХ Спорт 2
04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
04.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Лас Вегас Диема спорт 2
21 Ноември, 2024 06:16 192 0
Спортът по ТВ в четвъртък (21 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
11.00 Тенис, Купа Дейвис: САЩ – Австралия Диема спорт 3
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