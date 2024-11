Селекционерът на Германия: Изтеглихме възможно най-класния съперник

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман коментира жребия за 1/4-финалите от Лигата на нациите, който отреди Бундестимът да срещне четирикратния световен шампион Италия.

“Очаквам този мач с нетърпение. Италия е страхотен съперник, който, подобно на нас, е възстановил старата си сила. Италия играе много атакуващ, агресивен футбол. Ще играем срещу най-добрия съперник, който бихме могли да получим”, каза Нагелсман.

Julian Nagelsmann on the Nations League draw: "I'm looking forward to it. Italy are a great opponent who, like us, has regained their old strength. Italy play very attacking, aggressive football. We'll play against the best opponent we could've got. It's good for our development… pic.twitter.com/8ZRM6DEAcA