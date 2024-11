Отхвърлиха жалбата на ПСЖ за неизплатени заплати и бонуси на Мбапе

Френската футболна федерация отхвърли жалбата на Пари Сен Жермен срещу решението по делото за неизплатени заплати и бонуси на бившия играч на отбора Килиан Мбапе, съобщава "Франс прес". Клубът обжалва решението на Френската професионална футболна лига да изплати на играча 55 милиона евро.

Мбапе подаде жалба пред френската лига и пред УЕФА неизплатените му 55 милиона евро по договора му с парижани, който изтече през лятото. Нападателят игра за ПСЖ от 2018 до 2024 година. На 3 юни 25-годишният футболист подписа договор с испанския Реал Мадрид като свободен агент.

Мбапе е голмайстор номер 1 в историята на парижкия гранд. С тима той е петкратен шампион на Франция, трикратен носител на националната купа и Суперкупата, два пъти спечели Купата на лигата. Заедно с националния отбор на Франция Мбапе е световен шампион от Мондиал 2018 и вицешампион от Мондиал 2022.

🚨BREAKING: France Football Federation has REJECTED PSG’s appeal.



They will have to pay Kylian Mbappé €55 million in unpaid salary & bonuses. @lequipe pic.twitter.com/YqnqnIhQHd