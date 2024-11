Манчестър Юнайтед търси нов ляв бек

Манчестър Юнайтед планира да добави ляв бек към състава си, пише италианският журналист Фабрацио Романо в четвъртък.

"Червените дяволи" задължително ще искат да привлекат нов краен защитник за състава, воден от новия мениджър Рубен Аморим, през 2025 година. За момента треньорският екип на 20-кратните шампиони на Англия разглежда повече от три опции за тази позиция.

🚨 Man United want to sign new left back for Amorim’s system in 2025, it’s already planned.



The club is already assessing options with more than 3 candidates in list.



It only remains to be seen whether it’s gonna happen in January or summer window (most likely). pic.twitter.com/M2ymz9KudF