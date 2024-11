Футболистите на Лестър отпразнуваха уволнението на треньора си (ВИДЕО)

Ръководството на Лестър Сити реши да се раздели с мениджъра Стив Купър след поражението с 1:2 от Челси на „Кинг Пауър Стейдиъм“ в събота. Това се оказа кулминация на разочароваща серия от представяния за „лисиците“ във Висшата лига.

Интересното в случая е, че Челси в момента се води от Енцо Мареска – човекът, който изведе Лестър до промоция в елита само преди няколко месеца. Така на практика Мареска стана пряк „виновник“ за уволнението на Купър, като самият мач между двата отбора затвърди кризата в Лестър.

Ситуацията около Купър придоби още по-скандален обрат, след като играчите на Лестър отпразнуваха новината за освобождаването му с шумно парти в нощен клуб. Това поведение предизвика недоволство сред феновете на клуба, които смятат, че реакцията е неподходяща.

По време на партито футболистите дори отправиха провокативно послание към Мареска: „Енцо, липсваш ни...“. Този жест се възприема като явна демонстрация на лоялност към бившия мениджър, който донесе успех на клуба миналия сезон.

Last night the Leicester players were partying with a sign that said “Enzo I miss you”😳



Today, their current manager Steve Cooper has been sacked😬pic.twitter.com/NbjqMWBHy9