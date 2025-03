УЕФА аргументира и с ВИДЕО незачетената дузпа на Алварес

От УЕФА реагираха на станалия вече прословут казус с незачетената дузпа на Хулиан Алварес заради двоен удар в срещата снощи между Атлетико и Реал Мадрид в Шампионската лига. От Европейската футболна централа отново разясняват правилото, като прилагат и видео. Същевременно от УЕФА добавят, че ще има дискусии дали това няма да бъде променено в бъдеще.

“Атлетико Мадрид отправи запитване към УЕФА относно инцидента, довел до незачетената дузпа, изпълнена от Хулиан Алварес в края на вчерашния мач от Шампионската лига срещу Реал Мадрид.

Макар и минимален, играчът е осъществил контакт с топката с опорния си крак, преди да я ритне, както се вижда от приложения видеоклип. Съгласно действащото правило 14.1 ВАР трябваше да уведоми съдията, сигнализирайки, че голът трябва да бъде отменен.

УЕФА ще започне дискусии с ФИФА и Борда на международната футболна асоциация, за да определи дали правилото трябва да бъде преразгледано в случаите, когато двойното докосване е явно неумишлено”, пишат от Европейската футболна централа.

