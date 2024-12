Ювентус ще си партнира с организация по електронни спортове

Ювентус ще си партнира с Шведската организация по електронни спортове Ninjas in Pyjamas. Поради това играчът на NIP Оле "Ollelito" Арбин ще представлява "старата госпожа" в различни състезания като eSerie A Goleador и eSupercup.

Фабио Фуско от ръководството на NIP Group сподели, че проектът е особено важен за него заради личния му опит във футбола и потенциала на сътрудничеството между двата свята.

⚫⚪ HERE WE GO! ⚫⚪



NIP Legend @ollelito is joining the @juventusfcen Creator Lab on loan for the 2024/2025 season! We can't wait to watch you tear up the eSerie A and beyond.



Iconic. pic.twitter.com/YohxSnBol1