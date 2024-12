Футболист на Фиорентина припадна на терена, мачът е прекратен

Двубоят от 14-ия кръг на Серия А между Фиорентина и Интер бе прекратен след драматичен инцидент с футболиста на домакините Едоардо Бове. В 17-ата минута на мача младият играч припадна на терена при спряна игра. Според Sky Sport Italia, Бове се е навеждал, завързвайки връзките си, когато внезапно е колабирал, шокирайки всички на стадиона „Артемио Франки“.

Съотборниците и играчите на Интер реагираха мигновено, като блокираха камерите да снимат случващото се. Медицинските екипи се намесиха незабавно, а 22-годишният футболист бе качен в линейка и транспортиран в болница.

🚨 CONFIRMED: Edoardo Bove has regained consciousness and is breathing. Fiorentina club executives are at the hospital with the player. ❤️🇮🇹



[@SkySport via @MatteoBarzaghi]