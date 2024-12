Мохамед Салах изравни рекорд на Уейн Рууни във Висшата лига

Мохамед Салах изравни рекорда на Уейн Рууни по брой мачове, в които има поне един гол и една асистенция. Крилото на Ливърпул вече има 36 срещи по този показател, с колкото може да се похвали и Рууни.

Египтянинът отбеляза попадение и направи асистенция при победата с 2:0 над Манчестър Сити вчера.

Most times a player has both scored and assisted in a Premier League game in the competition’s history:



◎ 36 - Wayne Rooney

◉ 36 - Mohamed Salah



Mo equals the record. 🙌 pic.twitter.com/oBHrQBJmgG