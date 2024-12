Излезе ужасяващо ВИДЕО как спира сърцето на младия футболист на Фиорентина

олабиралият млад полузащитник на Фиорентина Едоардо Бове притесни футболния свят. 22-годишният италиански халф се свлече на терена в 17-ата минута на мача срещу Интер от Серия "А" без контакт със съперник - в момент, в който се наведе, за да завърже връзките на обувките си.

Бове изпадна в безсъзнание, а футболистите и медицинските лица веднага се насъбраха около него. Колабиралият играч на Фиорентина незабавно беше откаран в болница, а мачът логично прекратен. Част от играчите се разплакаха при ужасната гледка, молейки се за живота на колегата си.

Ужасяващата случка е основна тема в италианските медии, където разпространяват информация за Бове. Той е хоспитализиран в интензивното отделение на болницата "Кареджи" във Флоренция. Поставен е в изкуствена (медицинска) кома.

Първите кардиологични и неврологични тестове "изключиха остро увреждане на централната нервна система и сърдечно-респираторната система", съобщиха от клуба му Фиорентина, където Бове заиграе под наем от Рома, чийто юноша е.

Последните информации са, че диша сам.

На Ботуша съобщават още, че младият футболист е получил сърдечен арест на терена, т.е. сърцето му е спряло за кратко време. "Играчът може да е имал една от двете фатални сърдечни аритмии или камерна фибрилация или камерна тахикардия", обясни професор Симон Вани.

Последните информации гласят, че състоянието на Бове в момента е стабилно от хемодинамична гледна точка.

След колабирането си на терена не е бил реанимиран с дефибрилатор. Когато е дошъл в съзнание, според медицинските лица, е бил в състояние на възбуда. Преди да се срине на терена Бове, е получил сериозен удар при сблъсък с Дензъл Дъмфрис. Лекарите обясняват, че е имало и спад на калия в кръвта на пострадалия, което води до спазми и парализа.

Професор Даниеле Андреини, ръководител на клиничната и спортна кардиология в болница "Галеаци" в Милано, обясни, че ако става дума за дефибрилиран сърдечен арест, "независимо от причината, връщането на футболиста към състезания ще бъде много трудно".

