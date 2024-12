Бербатов за мач от Премиър лийг: Чувствах се като Меси и Марадона в едно

Легендарният нападател Димитър Бербатов си припомни своя най-резултатен мач в Премиър лийг, когато отбеляза цели пет гола за победата на Манчестър Юнайтед със 7:1 срещу Блекбърн на 27 ноември 2010 година. Той го направи във видео за LiveScore, в което говори за някои от най-паметните двубои в своята кариера.

“Интересното е, че преди този мач не бях вкарвал в пет-шест двубоя. Когато си нападател и не бележиш, има напрежение. Затова трябва да останеш силен в главата, защото ако не си, изпадаш в дупка. И ако не знаеш как да излезеш от дупката, оставаш там завинаги. Мачът идва и още във втората минута аз вкарвам. Сега вече съм изпълнен със самочувствие. Сега товарът върху раменете ми го няма и се чувствам страхотно. Просто не знаех колко много ще вкарам. Всеки път, в който докосвам топката, аз се чувствам чудесно. Чувствам се като Меси и Марадона в едно.

One of the all-time great Premier League performances 🇧🇬🖐️



Dimitar Berbatov remembers the day he felt like "𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐨𝐧𝐞" 🤩🪄 pic.twitter.com/MwuBm3xllQ

Имаше един специален гол в този мач, който изработих с Патрис Евра. Един-два паса, след което дадох топката на Нани и просто се възползвах от времето, с което разполагах. Просто се разхождах, гледайки Нани и мястото ми на терена. Когато настъпи подходящият момент, аз бях на правилното място. Той ми даде топката, а аз вкарах. След петия ми гол в 70-ата минута имах 10 минути, за да отбележа още един и дадох най-доброто от себе си. Като цяло, това беше страхотен мач за мен лично, както и за тима”, разказа Бербатов.

Бившият български национал също така беше попитан къде поставя сред своите постижения голмайсторския си приз в английския елит за сезон 2010/11. “В топ 3 е може би, защото бях нападател. За мен вкарването на голове беше приоритет, разбира се. Когато бележиш попадения, ти получаваш награди. Така че получаването на “Златната обувка” е постижение, с което се гордея. Също така защото тогава вкарах доста голове през онзи сезон. Всъщност отбелязах още един, но ми го отнеха, защото го определиха като автогол. Така че трябва да ми го върнете, нали така? 21 гола, а не 20”, заяви той.



Във въпросното видео някогашният голмайстор също така говори и за други свои мачове като победата на Байер (Леверкузен) с 4:2 над Ливърпул в 1/4-финалите на Шампионската лига през 2002 година, триумфа на Тотнъм с 2:1 над Челси във финала за Купата на лигата през 2008 година, успеха с 1:0 на Манчестър Юнайтед срещу ЛДУ Кито във финала на Световното клубно първенство отново през 2008 година и победата на Монако с 3:1 срещу Арсенал в 1/8-финалите на ШЛ през 2015 година.