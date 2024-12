Талант на Реал Мадрид отказал на Ман Сити

Бранителят Раул Асенсио е отказал трансфер в Манчестър Сити заради желанието си да продължи да играе за Реал Мадрид, пише “АС”. През миналото лято от “Сити Футбол Груп”, собственик на английския шампион, са отправили оферта към 21-годишния футболист.

Предложението към Асенсио е било за 6 милиона евро, като първоначално той е трябвало да играе за Жирона в Ла Лига. Младият талант обаче отказал и така започна сезона с втория състав на Реал Мадрид, въпреки факта, че беше част от първия отбор на "белите" по време на предсезонните мачове през миналото лято. През ноември треньорът на европейския клубен шампион Карло Анчелоти след поредица от контузии даде шанс на футболиста в основния тим на мадридчани и с него отборът спечели три поредни победи в Примера дивисион. Испанецът направи асистенция в дебютния си мач. Асенсио игра и срещу Ливърпул при поражението с 0:2 в Шампионската лига през ноември.

Преди няколко дни стана ясно, че клубът ще предложи нов договор на играча с увеличение на заплатата. Сегашният контракт на младия защитник е до лятото на 2026 година.

❗️There was an offer from the City Group to Raul Asencio last summer but Real Madrid rejected it. The player only wants to stay and achieve success.



— @diarioas pic.twitter.com/FNJgW73NXs