Футболист от Висшата лига катастрофира тежко - СНИМКА

Футболистът на Уест Хем - Михаил Антонио е претърпял текжа катастрофа по-рано днес. Това съобщаиха от клуба, но повече информация не се оповестява. Състоянието на нападателя обаче явно не е особено добро, тъй като от клуба изпращат молитвите си към играча и неговото семейство.

Други източници пък разпространяват далеч по-зловещи кадри от предполагаемата катастрофа.

В социалните мрежи се разпространява и снимка на доста смачкано Ферари, което според слуховете е управлявано именно от Антонио. Според информация, футболистът е закаран с хеликоптер в болница.

Rumours flying around that Michail Antonio was the driver of this Ferrari earlier today in Essex and had to be airlifted to hospital.



Hope he, or whoever the drives was, is OK first and foremost 🙏 pic.twitter.com/zDhPkJcc4H