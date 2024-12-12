Резултати и голмайстори в Лига Европа

Днес се изиграят срещите от шестия кръг на Лига Европа. Осем срещи бяха с по-ранен начален час - 19:45. Сред тях, разбира се, вниманието прикова сблъсъка на българския шампион Лудогорец с АЗ Алкмаар. "Орлите" успяха да наваксат изоставане от два гола и стигнаха до равенство 2:2 в Разград.

В друга любопитна среща Манчестър Юнайтед обърна Виктория Пилзен като гост. В герой за "червените дяволи" се превърна Расмус Хойлунд с две попадения. Рома пък победи убедително с 3:0 Брага. ПАОК с Кирил Десподов разгроми Ференцварош, като и българският капитан се отчете с гол и асистенция.

Ето всички срещи от Лига Европа днес:

Лудогорец - АЗ Алкмаар 2:2

0:1 Рубен ван Бомел 14'

0:2 Сейя Майкума 19'

1:2 Ивайло Чочев 61'

2:2 Квадво Дуа 63'

Малмьо - Галатасарай 2:2

1:0 Ерик Ботхайм 24'

1:1 Елиас Йелерт 43'

1:2 Юнус Акгюн 56'

2:2 Пеня 90+2'

Олимпиакос - Твенте 0:0

ПАОК - Ференцварош 5:0

1:0 Тайсон 10'

2:0 Брандън Томас 29'

3:0 Фьодър Чалов 76'

4:0 Андрия Живкович (дуз) 79'

5:0 Кирил Десподов 89'

Пилзен - Манчестър Юнайтед 1:2

1:0 Матей Видра 48'

1:1 Расмус Хойлунд 62'

1:2 Расмус Хойлунд 87'

Рома - Брага 3:0

1:0 Лоренцо Пелегрини 10'

2:0 Сауд Абдулхамид 47'

3:0 Марио Ермосо 90+2'

Роял Юнион СЖ - Ница 2:1

1:0 Франьо Иванович 33'

1:1 Еван Гесон 45+2'

2:1 Франьо Иванович 90+2'

Хофенхайм - ФКСБ 0:0

22:00 Аякс - Лацио

22:00 Бодьо/Глимт - Бешикташ

22:00 Елфсборг - Карабах

22:00 Лион - Айнтрахт Франкфурт

22:00 Макаби Тел Авив - РФС

22:00 Порто - Мидтиланд

22:00 Реал Сосиедад - Динамо Киев

22:00 Рейнджърс - Тотнъм

22:00 Славия Прага - Андерлехт