Меси представи нова фланелка на Интер Маями

Интер Маями и Лионел Меси представиха новия гостуващ екип на тима за 2025 година.

Комплектът Fortitude, проектиран от голяма компания за спортна екипировка специално за предстоящия сезон, влезе в продажба на 12 декември.

„Името Fortitude идва от латинската дума „Fortis“, което означава сила, и испанската дума „Fortaleza“, което означава сила на духа и решителност. Заедно тези идеи отразяват силата на духа на отбора, феновете и общността, която ги подкрепя“, пише в официалното съобщение към феновете на Интер Маями.

Екипът е знак на почит към Форт Лодърдейл, градът, в който клубът играе домакинските си мачове. 2025 година ще бъде последният сезон на отбора на Драйв Пинк Стейдиъм, преди да се премести в Маями Фрийдъм Парк в едноименния град.

Inter Miami have unveiled their new away kit, the Fortitude Jersey, for the 2025 season 🔥



(via @intermiamicf) pic.twitter.com/YCXMbwwVSd