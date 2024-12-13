05.00 НХЛ, „Ванкувър“ - „Флорида“ МАХ Спорт 2
10.00 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.15 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, жени Евроспорт 1
13.00 „Локомотив“ (Мз) - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
13.00 Жребий за квалификациите за Мондиал 2026 Диема спорт 3, БНТ 3
13.20 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
13.45 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 1
15.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, мъже Евроспорт 2
16.00 „Берое“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт
16.40 Ски скокове: Световна купа в Титизее Нойщадт, мъже Евроспорт 2
18.30 Плуване, световно първенство в 25 м басейн БНТ 3
18.45 Ски бягане: Световна купа в Давос, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 2
19.30 „Херта“ - „Пройсен Мюнстер“ Диема спорт 3
19.30 „Карлсруе“ - „Регенсбург“ Диема спорт 2
19.30 Волейбол, „Левски“ - „Локомотив Авиа“ МАХ Спорт 2
19.30 Баскетбол, „Анадолу Ефес“ - „Панатинайкос“ МАХ Спорт 3
20.00 Голф: Грант Торнтън Инвитеншънъл, първи ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: "Шотландия оупън", четвъртфинал Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, „Валенсия“ - „Тенерифе“ Нова спорт
21.30 „Фрайбург“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, „Цървена звезда“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 2
21.45 „Емполи“ - „Торино“ МАХ Спорт 3
21.45 „Тулуза“ - „Сент Етиен“ Диема спорт
22.00 „Валядолид“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
22.00 „Дарби Каунти“ - „Портсмут“ Диема спорт 2
01.30 Волейбол, „Лубе“ - „Ал Ахли“ МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, „Каролина“ - „Отава“ МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в петък (13 декември)
13 Декември, 2024 06:48 489 0
Ето какво може да гледаме днес
05.00 НХЛ, „Ванкувър“ - „Флорида“ МАХ Спорт 2
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