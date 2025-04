55-а титла: Селтик изравни рекорда на големия си съперник Рейнджърс

Селтик изравни рекордните 55 титли в шотландското футболно първенство на големия си съперник Глазгоу Рейнджърс, след като спечели предсрочно трофея четири кръга преди края на сезона, предаде БТА.

Победа с 5:0 над Дънди Юнайтед осигури на "детелините" 18 точки преднина пред втория Рейнджърс, който има още пет мача.

Това е четвърта поредна титла в първенството за Селтик. Отборът се стреми към шести требъл в страната през последните девет сезона. Тимът вече триумфира с Купата на шотландската лига и достигна до финала за Купата на шотландската футболна асоциация срещу Абърдийн на 24 май.

Рейнджърс спечелиха последната от 55-те си титли в първенството през 2021 година.

Селтик взе 13-и трофей в първенството за последните 14 сезона. Тимът на Брендън Роджърс има 84 точки от 34 мача и въпреки че Рейнджърс са с мач по-малко, те могат да получат максимум само 81 точки.

🏆 CHAMPIONS AGAIN!



Celtic are crowned Champions of Scotland for the fourth season in a row!



Huge congratulations to Brendan Rodgers and the Bhoys 👏#FOURItsAGrandOldTeam | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/bDnQH2baov