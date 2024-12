Скандална гъркиня стана директор в клуб от Висшата лига

Гъркинята Лина Сулуку е новият главен изпълнителен директор генерален мениджър на Нотингам Форест, обявиха от клуба. Официално тя започва работа от 5 януари 2025 г. Новината идва ден след уволнението от поста на Пиетро Берарди заради разногласия между него и собствениците на клуба.

Сулуку напусна Рома през септември, след като се замеси в голям скандал. След като стана ясно, че тя стои зад уволнението на треньора Даниеле Де Роси, последва лавина от заплахи към нея от страна на феновете на "вълците". Малко след това се стигна и до нейното напускане.

Лина Сулуку беше главен изпълнителен директор на гръцкия Олимпиакос в периода 2018-2022 година и е член на изпълнителния съвет на Европейската клубна асоциация (ECA) от 2019 година. Специализирала е спортно право и спортен мениджмънт в Мадрид.

Nottingham Forest is pleased to announce the appointment of Lina Souloukou as its new CEO, effective from 5 January 2025. 🤝