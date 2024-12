Защитник на Ман Юнайтед помогна на бездомни на Бъдни вечер

Защитникът на Манчестър Юнайтед Диого Далот помогна на бездомни на Бъдни вечер. Португалецът се е появил в благотворителния център Lifeshare в град Манчестър и е дарил храна и дрехи. Футболистът се е включил и в раздаването на топли ястия на повече от 100 души в нужда.

"Живея в Манчестър вече над шест години и съм горд да го нарека мой дом. За жалост проблемът с бездомни хора се увеличава, а ние искаме като семейство да помогнем", каза Далот.

"Започнахме работа с Lifeshare, една страхотна благотворителност. Доброволците, които срещнах днес, са истинските герои. Беше удоволствие да науча повече за тяхна кауза", допълни бранителят на Юнайтед.

🚨🎥 - Diogo Dalot helping the homeless in Manchester on Christmas Eve. What a lovely thing to do! 👏♥️pic.twitter.com/i5IzM46xJ8