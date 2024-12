Стоичков, Меси, Роналдо и други футболни звезди показаха как посрещнаха Коледа

За поредна година редица футболни звезди решиха да публикуват снимки в социалните мрежи, за да видят милионите им последователи как техните любимци са прекарали коледните празници, пише Sportal.bg.

Легендата на родния футбол сподели своя снимка в костюм пред огромна коледна елха и написа: „Бъдни вечер е! Днес всички ще седнем нa масата с най-любимите ни хора! Ще си спомним за тези, които ги няма! Ще бъде тихо и уютно! Ще изпием по чаша вино в очакване на Рождеството! Пожелавам на всички да прекарате този ден до елхата и да чакате добрия старец! Той ще донесе на всеки това, за което си мечтае! Прегръщам ви, приятели!“

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо не само, че публикува свое любопитно видео от Лапландия, но също така качи прекрасна снимка, на която той и цялото му семейство, облечени в коледни пижами, са насядали около празничната трапеза в очакване на вкусят от коледната пуйка. „Най-важната част от Коледа“, гласи посланието на нападателя.

В социалните мрежи се появиха и празнични снимки на аржентинската суперзвезда Лионел Меси, като на една той е в компанията само на своята половинка Антонела, а на другата те са заедно с тримата си синове.

Images: Family Messi celebrating Christmas. pic.twitter.com/HGB0VH6omT — Score Universal (@ScoreUniversal) December 25, 2024

Редица от футболистите на световния и европейски клубен първенец Реал Мадрид също публикуваха своите коледни снимки, като сред тях бяха Тибо Куртоа, Андрий Лунин, Едер Милитао, Родриго и Ендрик.

Courtois with his family. 🎄❤️ pic.twitter.com/OTkT5Twrwp — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 25, 2024

Lunin with his son. 🤍🎄 pic.twitter.com/Sk40pXftuj — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 24, 2024

Rodrygo with his family. 🎄❤️ pic.twitter.com/1wkZBIPZ1o — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 25, 2024

Младият талант на Барселона Ламин Ямал пък избра да прекара Коледа в Дубай, откъдето с кратко видеопослание пожела весели коледни и новогодишни празници на феновете на тима. От друга страна, неговите съотборници Роберт Левандовски, Роналд Араухо и Гави споделиха Коледа със своите семейства.

Lamine Yamal wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year 2025! 💫 pic.twitter.com/vQn8wAqwRV — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 25, 2024

Image: Lewandowski celebrating Christmas with his family. pic.twitter.com/9NNdEgDHF7 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 24, 2024

Капитанът на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер пък предизвика редица шеги със своята нестандартна коледна елха. За сметка на това, младият му съотборник Джамал Мусиала реши да качи снимка на себе си и своето семейство пред бляскава градска елха.

Междувременно, от Ливърпул споделиха емоционално видео, в което големите звезди на тима Мохамед Салах и Вирджил ван Дайк правят приятна изненада на шестгодишно дете по случай Коледа.

The six-year-old singing Kopite that captured our hearts ♥️



Here’s how Virgil van Dijk and Mo Salah surprised Isaac at his school and made sure he created unforgettable memories 🥰 #RedTogether pic.twitter.com/fVMGHxlj8h — Liverpool FC (@LFC) December 25, 2024

От друга страна, от Премиър лийг публикуваха любопитно видео, в което питат младия талант на Челси Коул Палмър с кои известни личности би искал да има коледна вечеря и коя е най-важната част от нея.

It’s the content you all need to see…



Cole Palmer reveals the best part of a Christmas dinner 🍽️ pic.twitter.com/c3StgUgsIf — Premier League (@premierleague) December 25, 2024

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд пък използва изкуствения интелект, за да създаде колаж, в който влиза в ролята на Дядо Коледа.

Бразилската легенда на Милан Кака качи серия прекрасни снимки как прекарва празника заедно със своето семейство. Настоящата звезда на тима Рафаел Леао не остана по-назад, публикувайки празнична снимка, в която държи в скута си своeто новородено бебе.

Голмайсторът на Интер Маркюс Тюрам пък последва примера на Ерлинг Холанд и публикува колаж, на който той и партньорът му в атаката на тима Лаутаро Мартинес са облечени като Дядо Коледа.

От Ювентус решиха да публикуват няколко снимки от специална коледна фотосесия с участието на представители на мъжкия и женския си състав.

Keep it festive and remain 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩, Bianconeri! 🎁🎊 pic.twitter.com/WierRMPhpM — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) December 25, 2024