Кание Уест взриви мрежата: „Трябваше да имам деца от Парис Хилтън, а не от Ким Кардашиян“ (ВИДЕО)

Кание Уест отново избухна със скандални изказвания. По време на хаотичен живо включване в Twitch той заяви, че съжалява, че има деца от Ким Кардашиян, а не от наследницата на хотелската империя Парис Хилтън. Малко след шокиращото признание, излъчването беше прекъснато, а Уест получи забрана за достъп до платформата, съобщава The Post.

В клипове от вече изтритото видео, споделени онлайн, рапърът — който сега се представя с името Йе — разговаря по телефона, след което споменава миналото на Кардашиян като асистентка на наследницата на хотелската империя.

"Ким беше асистентка на Парис Хилтън", каза 47-годишният изпълнител на "Carnival". "Трябваше да имам деца от Парис Хилтън, а не от Ким Кардашиян!"

Йе продължи с размисли за това какъв живот би имал, ако беше създал семейство с Парис:

"Можете ли да си представите? Ако имах деца с Парис Хилтън? Колко хотела щях да имам сега? Помислете – Hilton, всички тези неща."

#KanyeWest claims he's in need of a flux capacitor ... so he can go back in time and choose to have kids with #ParisHilton instead of #KimKardashian!



