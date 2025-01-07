Спортът по ТВ вторник (7 януари)

06.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2
07.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1
14.30 „Лудогорец“ - „Ботошани“ Диема спорт
18.00 „Сиваспор“ - „Бешикташ“ МАХ Спорт 2
19.30 „Ал Хилал“ - „Ал Итихад“ МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, „Улм“ - „Гран Канария“ МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, „Жирона“ - „Барселона“ Диема спорт 3
22.00 „Арсенал“ - „Нюкасъл“ Диема спорт 2
22.00 „Елденсе“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
00.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, „Ню Йорк Рейнджърс“ - „Далас“ МАХ Спорт 3
02.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2
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