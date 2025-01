Tенисист удари зрителка с ракетата си (ВИДЕО)

Камерън Нори попадна в неприятна ситуация по време на своята загуба с 6-2, 6-3 от аржентинеца Факуондо Диас Акоста в Окланд. След като не успя да спечели разиграване при резултат 6-2, 5-3, британският тенисист хвърли ракетата си в знак на разочарование. За съжаление, този жест на гняв доведе до неочакван инцидент.

Ракетата на Нори, изхвърлена в агресия, полетя към трибуните и удари зрителка, седяща в първия ред. Жената, която изглеждаше невредима, не подаде оплакване, а самият Нори, осъзнавайки какво се е случило, веднага се приближи до нея, за да се увери, че е добре.

Can Norrie hits a spectator accidentally after losing a point. Very very Similar to Novak Djokovic’s 2020 US Open situation.



But no default…Rules apply only to Djokovic???? Where’s fair play @atptour ???pic.twitter.com/IoIV1hMlLu