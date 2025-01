ЦСКА официално продаде головата си машина във Франция

Голмайсторът на ЦСКА Годуин Коялипу официално подписа договор с френския елитен тим Ланс за 3,5 години. Той преминава в едно от най-силните първенства в Европа, след като изнесе впечатляващи мачове с червената фланелка през изминалата есен, в които отбеляза 15 гола за първенство и за Sesame Купа на България.

Трансферът му стана факт, след като ръководството на Ланс активира клаузата за откупуване, заложена в контракта на Коялипу, а самият футболист премина успешно задължителните медицински прегледи.

"ЦСКА благодари на Годуин Коялипу за професионализма, головете и щастливите мигове, които нападателят донесе на феновете на клуба. Желаем му успех в бъдещото предизвикателство!", написаха от Борисовата градина.

