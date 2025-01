Кристиано Роналдо трогна всички със страхотен жест (ВИДЕО)

Видео със звездата на световния футбол Кристиано Роналдо стана много популярно в социалните мрежи. На клипа се вижда как португалският национал гони охраната, за да подпише футболната фланелка и топката на дете.

Роналдо, който ще навърши 40 следващия месец, присъства на наградите Globe Soccer в Дубай през декември, когато беше обявен за най-добър играч от Близкия изток, както и за най-добрия голмайстор на всички времена.

Няколко седмици по-късно социалните мрежи бяха залети от видеото, което размекна сърцата и на най-големите му противници.

На кадрите се вижда как към него се приближава малко момче, което държи футболна фланелка, топка и маркер. То прекосява част от залата и упорито се е насочило към звездата на Ал Насър.

Момчето бързо беше забелязано от представител на охраната, който се втурна в опит да го спре да се доближи до Роналдо.

Португалецът махна с ръка красноречиво на охранителя и взе химикалката от момчето, преди да подпише топката и фланелката му.

След като свърши, онова, за което се беше запътил към Роналдо, детето се затича обратно, без да вземе писалката си със себе си. Футболистът го спря и след това му върна маркера.

