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Хосу Урибе за новия треньор на Левски: Неговите отбори играят бърз и атакуващ футбол

Хосу Урибе за новия треньор на Левски: Неговите отбори играят бърз и атакуващ футбол

10 Януари, 2025 18:58 290 2

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  • футбол

Веласкес ще помогне на "сините"

Хосу Урибе за новия треньор на Левски: Неговите отбори играят бърз и атакуващ футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе сподели хубави думи за своя сънародник Хулио Веласкес, който застана начело Левски. Според него Веласкес ще помогне на "сините", тъй като неговите отбори практикуват бърз и атакуващ футбол.

"Левски гледа Берое и им харесва футболът, който практикуваме. Искат да направят същия стил. Предишният треньор (б. а. Станислав Генчев) също ми харесваше, но Хулио ще им помогне. Неговите отбори играят бърз и атакуващ футбол", каза 55-годишният Урибе.


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  • 1 Даниел

    0 0 Отговор
    Това което искаме да се гледа на Герена е атакуващ футбол без значение от противника,тогава и загубите са допустими!

    19:13 10.01.2025

  • 2 Верно е

    0 0 Отговор
    Неговите отбори са в селската група в Испания 🤤

    19:23 10.01.2025

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