Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в петък (17 януари)

Спортът по ТВ в петък (17 януари)

17 Януари, 2025 07:08 507 1

  • спортът по телевизията-
  • днес-
  • гледате-
  • тв-
  • футбол-
  • тенис-
  • откритото първенство на австралия-
  • волейбол-
  • голф-
  • биатлон-
  • ски

Ето какво може да гледате по телевизията в днешния ден

Спортът по ТВ в петък (17 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

07.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
07.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
09.30 Голф: Европейски тур - МАХ спорт 1
13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, супер Г, мъже - Евроспорт 2
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал - Евроспорт 1
15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, мъже - Евроспорт 2
16.40 Ски бягане: Световна купа в Ла Рус, 10 км, жени - Евроспорт 2
19.00 Футбол: Ал Таавон - Ал Насър - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: „Фортуна“ - „Дармщад“ - Диема спорт 3
19.30 Футбол: „Регенсбург“ - „Хановер“ - Нова спорт
19.30 Волейбол: „Монтана“ - „Пирин“ - МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: „Монпелие“ - „Монако“ - Диема спорт
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал - Евроспорт 1
21.00 Баскетбол: „Цървена звезда“ - „Монако“ - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Айнтрахт - Борусия Дортмунд - Диема спорт 3
21.45 Футбол: „Рома“ - „Дженоа“ - МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол: „Барселона“ - „Анадолу Ефес“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Еспаньол“ - „Валядолид“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Бърнли“ - „Съндърланд“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Лил“ - „Ница“ - Диема спорт
22.15 Футбол: „Бенфика“ - „Фамаликао“ - Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес" - Евроспорт 2
02.00 Хокей: НХЛ, „Кълъмбъс“ - „Вегас“ - МАХ Спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове