07.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
07.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
09.30 Голф: Европейски тур - МАХ спорт 1
13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, супер Г, мъже - Евроспорт 2
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал - Евроспорт 1
15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, мъже - Евроспорт 2
16.40 Ски бягане: Световна купа в Ла Рус, 10 км, жени - Евроспорт 2
19.00 Футбол: Ал Таавон - Ал Насър - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: „Фортуна“ - „Дармщад“ - Диема спорт 3
19.30 Футбол: „Регенсбург“ - „Хановер“ - Нова спорт
19.30 Волейбол: „Монтана“ - „Пирин“ - МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: „Монпелие“ - „Монако“ - Диема спорт
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал - Евроспорт 1
21.00 Баскетбол: „Цървена звезда“ - „Монако“ - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Айнтрахт - Борусия Дортмунд - Диема спорт 3
21.45 Футбол: „Рома“ - „Дженоа“ - МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол: „Барселона“ - „Анадолу Ефес“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Еспаньол“ - „Валядолид“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Бърнли“ - „Съндърланд“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Лил“ - „Ница“ - Диема спорт
22.15 Футбол: „Бенфика“ - „Фамаликао“ - Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес" - Евроспорт 2
02.00 Хокей: НХЛ, „Кълъмбъс“ - „Вегас“ - МАХ Спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
Спортът по ТВ в петък (17 януари)
17 Януари, 2025 07:08 507 1
Ето какво може да гледате по телевизията в днешния ден
07.00 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
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