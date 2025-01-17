Спортът по ТВ в петък (17 януари)

Кристина Патрашкова ще си търси правата в съда заради незаконно използване на нейния образ за комерсиални цели

Журналистката Кристина Патрашкова се озова в центъра на необичайна интернет сензация. В мрежата се появиха свещи с нейния лик, които се продават на це ...