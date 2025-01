Тежък удар за Неймар в Ал Хилал

Бразилската суперзвезда на Ал Хилал – Неймар, няма да бъде картотекиран за втората част от сезона в саудитската Про Лига! Това съобщи лично треньорът на тима Жорже Жезус след гръмката победа с 9:0 над Ал Фатех в четвъртък.

Както е известно, 32-годишният Неймар има договор с Ал Хилал само до лятото. Бразилецът записал едва седем мача до момента за отбора от Рияд, отбелязвайки един гол за 18 месеца след трансфера си от Пари Сен Жермен през лятото на 2023-а година. Той се появи само на два пъти като резерва, откакто скъса предна кръстна връзка и менискуса на лявото си коляно, докато играеше за Бразилия през октомври същата година.

„Ней няма да бъде регистриран, но може да участва в Азиатската шампионска лига. Той е от световна класа. Но истината е, че физически Неймар вече не може да се представя на нивото, на което сме свикнали да го виждаме”, заяви Жезус.

По-рано се появиха информации, че американският Чикаго Файър е започнал преговори с Наймер. Според Sky Sports, разговорите са на много ранен етап и сделката ще бъде много трудно осъществима. Съобщава се, че бразилецът печели около 100 милиона евро годишно в Саудитска Арабия.

Въпреки това, Чикаго Файър вече държи правата на Неймар специално за американската МейджърЛийг Сокър (МЛС), което означава, че те са единственият клуб в дивизията, който може да провежда официални преговори за привличането на бразилския национал.

The Athletic, обаче, пише, че до сделка между Чикаго и бившия футболист на Барселона и ПСЖ остава малко вероятна. Смята се, че трансфер в МЛС не е приоритет в момента за Неймар и семейството му, въпреки първоначалния диалог между неговия лагер и представители на американския тим.

