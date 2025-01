Смрадливи бомби и забравен пакет на мач от Евролигата

Началникът на полицията във френската столица Париж Лоран Нунес изпрати 1000 служители на реда на мача от баскетболната Евролига в четвъртък вечер между местния отбор Париж и израелския Макаби Тел Авив, на фона на опасенията от протести заради войната в Газа, но се сблъска с различен тип проблеми.

По време на първата четвърт от срещата в "Адидас Арена", Нунес и около 4500 зрители запушиха носовете си, тъй като мирис, който беше описан като миризма на развалено сирене или повръщано, се разнесе из арената.

Фен на Макаби изрази гласно недоволството си, ядосан, че гостите са третирани толкова зле, но седна на мястото си, след като му казаха, че миризмата е още по-лоша от страната на трибуните, където бяха настанени домакинските фенове.

