Люис Хамилтън започна работа днес във Ferrari с изненадващо изискване

Днес е първият работен ден на 7-кратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън във Ferrari. Британецът е в Маранело от петък вечер, а днес в 9 часа сутринта българско време започна работа на симулатора на италианския тим.

Предполага се, че по-късно днес, след сесията на симулатора, Хамилтън може да направи и тест с болида на Скудерията от 2022 година – F1-75 на пистата „Фиорано“ в Маранело. За това обаче няма потвърждение и източници от отбора предполагат, че тестът може да се случи както днес, така и утре или дори в сряда, като ще зависи и от това какво е времето.

🚨BREAKING: Lewis Hamilton will be first testing the Ferrari F1 car on Wednesday with a steering wheel that has a control layout similar to the one he used for years at Mercedes.



📰@robertofunoat pic.twitter.com/XNeKWklNzs