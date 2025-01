Новак Джокович не остави шансове на чех в Австралия, а след това трогна света

Новак Джокович не остави никакви шансове на Томаш Махач, надигравайки го категорично с 6:1, 6:4, 6:4 за два часа и 22 минути в мач от Откритото първенство на Австралия.

За неостаряващия сърбин това бе победа №380 в турнирите от Големия шлем, а с нея взе и реванш за загубата от този съперник през пролетта на миналата година в Женева. На 1/8-финалите ветеранът ще се изправи срещу друг чех - Иржи Лехечка, който е първа ракета на страната си.

На няколко пъти по време на двубоя с Махач бившият №1 в тениса влезе в пререкания с хора от публиката. Във втория сет пък поиска медицински таймаут заради проблеми с дишането. На стол край корта той си направи инхалация, а след това продължи срещата и не показа повече проблеми.

Masterclass Down Under 🫡@DjokerNole defeats Tomas Machac 6-1 6-4 6-4 to reach the round of 16 for the 17th time.@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/8DlcTVCO9v