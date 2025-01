Фенове на Манчестър Юнайтед с доказателство, че Аморим наистина е счупил телевизор в съблекалнята

Наблюдателни фенове на Манчестър Юнайтед веднага забелязаха ново доказателство, което предполага, че Рубен Аморим наистина е разбил телевизионен екран в съблекалнята на тима.

Вече стана ясно, че наставникът не е успял да сдържи гнева си след поражението с 1:3 от Брайтън във Висшата лига, което е довело до счупването на голям телевизор.

Look at Amorim’s fingers, yeah he deffo punched that TV screen 😭❤️ pic.twitter.com/CnCw44OvlT

Португалският специалист е изпуснал нервите си и е причинил щетата при разгорещен монолог на „Олд Трафорд“.

В социалните мрежи се появиха снимки, които показват, че тези информации са истина. Треньорът се яви на пресконференция с рана на десния показалец.



Преди няколко седмици, при поредицата от лоши резултати Пеп Гуардиола се появи в рана на лицето.

🚨🇪🇸 Pep Guardiola responds to journalist about the cuts on his nose. (@BeanymanSports) pic.twitter.com/2l0gYnQcCR