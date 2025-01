Трима фенове на Реал Сосиедад са били наръгани в Рим преди сблъсъка от Лига Европа

Трима фенове на Реал Сосиедад са били наръгани в централната част на Рим по време на сблъсъци с поддръжници на Лацио в навечерието на мача от Лига Европа между двата отбора, съобщиха от полицията, пише Ройтерс.

Около 70 испански фенове бяха атакувани от около 80 поддръжници на Лацио на улица Виа Леонина, близо до Колизеума, около 23:00 часа в сряда, съобщи говорител на римската полиция.

🚨 ‘ULTRAS’ OF REAL SOCIEDAD AND LAZIO UNLEASH A MASSIVE FIGHT IN ROME.



The hooligans from both teams were involved in a regrettable altercation, with flares and chair throwing escalating the chaos.



A dark moment for football fans! #RealSociedad #Lazio #Ultras #FootballFans pic.twitter.com/Rme8Ko4WEz