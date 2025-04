Оскар Пиастри най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран При на Япония

Оскар Пиастри беше най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран При на Япония, която беше белязана от общо четири червени флага, които чувствително объркаха подготовката на тимовете за квалификацията и състезанието на „Сузука“, пише sportal.bg.

Първото спиране на сесията дойде по-малко от десет минути след нейното начало, когато Джак Дуън направи един доста стряскащ инцидент. Австралийският пилот на Алпин, който пропусна първата тренировка за сметка на Рио Хиракава, се разби с много висока скорост в първия завой.

От повторенията се видя, че Дуън тръгва да влиза в бързата крива с много висока скорост и губи контрол върху колата си в момента, в който навива волана надясно. Почти сигурно това се случи, тъй като DRS системата на австралиеца все още беше отворена и съответно притискането в задния край на колата беше много ниско. Не е ясно дали задното крило остана отворено заради техническа неизправност, или пилотска грешка.

McLaren sets the pace with a 1-2 in FP2, with Isack Hadjar in P3 👀



Here's the full classification from an eventful second practice... ⏱️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/k2TpCU8ks0