Манчестър Сити с третото ново попълнение в рамките на една седмица

Манчестър Сити обяви официално входящия трансфер на нападателя Омар Мармуш, който е привлечен от Айнтрахт (Франкфурт).

Според "Скай Спортс" "гражданите" ще платят за египтянина 70 милиона евро (59 милиона паунда) плюс още пет милиона под формата на бонуси. Той е третото ново попълнение в тима на Джосеп Гуардиола за тази седмица, след като преди това Сити обяви трансферите на бранителите Абдукодир Хусанов и Витор Рейс. Общата сума, похарчена за тримата, възлиза на 128 милиона паунда, пише sportal.bg.

25-годишният египетски национал подписа договор до лятото на 2029 година, като той ще играе на "Етихад" с фланелка с №7.

Мармуш прекара само 18 месеца във Франкфурт, след като клубът го привлече със свободен трансфер от Волфсбург през юли 2023. От началото на сезона той има 20 гола и 14 асистенции в 26 мача за Айнтрахт във всички турнири.

"Това е ден, който никога няма да забравя. Да подпишеш с Манчестър Сити – един от най-добрите отбори в света – е невероятно чувство. Радвам се, семейството ми е толкова гордо и всички сме много щастливи да сме тук в Манчестър.

С Пеп, неговия щаб и съоръженията от световна класа, тук играчите имат всичко необходимо, за да се развиват.

Не мога да отрека, че също искам да печеля трофеи. Сити е най-успешният клуб в Англия от много, много години, така че знам, че се присъединявам към печеливша среда и печеливша култура. Искам да стана ценен член на този печеливш отбор", заяви Мармуш пред сайта на Манчестър Сити.

