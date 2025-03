Спипаха звезда на Манчестър Сити пиян - ВИДЕО

Звездата на Манчестър Сити – Джак Грийлиш, определено не мисли за футбол в последно време. Английският национал все по-рядко попадна в плановете на мениджъра Хосеп Гуардиола, а честите контузии също не му помагат в ситуацията.

Грийлиш за пореден път бе заснет в нетрезво състояние. Любопитни фенове снимаха звездата на „гражданите” на излизане от пъб в Нюкасъл.

Футболистът бе придържан от свой приятел, който го ескортира до чакащия го бус на улицата.

I get that you have a life outside football but our brother Jack Grealish isn’t helping himself with these constant drunk night outs while struggling with injuries pic.twitter.com/OoGHYGYGRZ