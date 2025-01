Неймар ще се завърне в Бразилия

Бразилската звезда Неймар ще се завърне в родината си и ще облече екипа на бившия си клуб Сантос. Официалното финализиране на сделката ще стане факт до броени дни. Според Фабрицио Романо двете страни вече са уточнили всичко помежду си, а ESPN допълва, че Неймар ще има среща с ръководството на Ал-Хилал, за да уреди разтрогването на договора.

Ако не се появи неочаквана пречка, 32-годишният нападател ще подпише като свободен агент със Сантос. Контрактът ще е за шест месеца, с опция за удължаването му с една година.

Очаква се Неймар да се откаже от близо 65 млн. долара, за да се раздели с Ал-Хилал. Той премина в саудитския клуб през 2023 година от Пари Сен Жермен, но постоянно беше преследван от контузии. През този сезон бразилецът записа само 42 минути на терена, а старши треньорът Жорже Жезус заяви, че не вярва, че нападателят отново ще може да играе на предишното си ниво.

Неймар имаше оферта и от Чикаго Файър, но предпочита да се върне в любимия си Сантос, където да опита да възроди кариерата си и да спечели място в националния отбор на Бразилия.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar’s return to Santos now imminent as verbal agreement has been reached.



Formal steps to follow next week for final formula of the deal from Al Hilal and contracts to be checked.



Neymar already said yes to the move…



…here we go, soon. 🔙🏡 pic.twitter.com/5IQIrLXxpj