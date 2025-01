Скандал в Тениса: Арина Сабаленка се изгаври с трофея от Australian Open - ВИДЕО

Световната номер едно Арина Сабаленка претърпя тежко поражение на финала на Australian Open, губейки с 6-3, 2-6, 7-5 от Мадисън Кийс. След мача поведението ѝ предизвика сериозни критики и разрази вълна от недоволство в социалните мрежи, пише talkSPORT.

Сабаленка се стремеше да спечели трета поредна титла в Мелбърн, след като триумфира през 2023 и 2024 година. Въпреки това, Кийс, която участваше в първия си финал в Големия шлем от 2017 година, осъществи шокираща победа и завоюва първото си голямо отличие.

След края на мача в социалните мрежи беше публикувано видео, което показа Сабаленка, нейния приятел Георгиос Франгулис и фитнес треньора ѝ Джейсън Стейси да се смеят и да правят жестове, които приличаха на подигравка с трофея. Те се преструваха, че уринират върху наградата, която беше поставена на земята.

Много фенове осъдиха постъпката на трофея и я определиха като изключително неуважителна. Реакциите в социалните мрежи не закъсняха: "Това е недопустимо. Дори да се шегуват", написа потребител в X. Друг добави: "Това не е ли неуважително?" Трети коментира: "Какви отвратителни и неуважителни действия. Дължат обяснение и публично извинение за този ужасен жест."

Това поведение породило широки обсъждания за етикета и спортната етика, като на Сабаленка и нейните близки беше отправен сериозен упрек за липсата на уважение към съперничката и трофея, пише "Гонг.БГ".

Let's all pee on it. 😂😂 #sabalenka pic.twitter.com/aJL30vn9BQ