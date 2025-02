Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд е договорил личните си условия с Астън Вила, информира Фабрицио Романо.

В същото време двата клуба също са близо до споразумение. Те обсъждат наем до края на сезона с опция за закупуване.

По-рано днес мениджърът на Астън Вила Унай Емери даде зелена светлина за трансфера, след което преговорите бяха ускорени.

Интерес към Рашфорд има и Барселона, но каталунците не могат да си го позволят поне до лятото.

