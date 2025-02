Галатасарай официално привлече Алваро Мората под наем от Милан

Турският шампион Галатасарай официално обяви привличането на Алваро Мората, който идва под наем от Милан. Нападателят пусна видео обръщение към привържениците на истанбулския гранд от самолета.

🟡🔴🇹🇷 Alvaro Morata and Galatasaray, club confirms deal done from AC Milan. 🤝🏻pic.twitter.com/VMYrLEZlW2