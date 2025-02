Манчестър Сити плаща 70 милиона за нови двама полузащитници

Манчестър Сити изглежда не е приключил със сделките този януари, след като рано в понеделнинк е влязъл в преговори с Порто за полузащитника Нико Гонсалес. Daily Mail пише, че „гражданите“ се опитват да договорят по-ниска цена от освобождаващата клауза, заложена в договора на бившия играч на Барселона, която е в размер на около 50 милиона паунда.

Порто привлече Гонсалес от Барселона през 2023-а година и оттогава той има 68 мача за „драконите“. През декември бе избран за Полузащитник на месеца в Лига Португал. Испанецът е в групата на Порто за днешния двубой с Рио Аве.

