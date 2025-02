Милан договори привличането на нападател от Челси

Милан договори привличането на нападателя на Челси Жоао Феликс. 25-годишният футболист пристига в Милано под наем, като в договора между двата клуба няма клауза за закупуване.

"Росонерите" ще платят 5 млн. евро за наема на офанзивния футболист, а освен това ще покрие и заплатата му.

През лятото Жоао Феликс премина в Челси от Атлетико Мадрид, но не успя да се наложи в състава на Енцо Мареска. Той изигра 20 мача във всички турнири, в които вкара 7 гола.

Феликс ще е вторият нов нападател в Милан след Сантиаго Хименес.

🚨🔴⚫️ João Félix to AC Milan, here we go! Official bid accepted by Chelsea for straight loan with no buy option.



Salary covered by AC Milan and package in excess of £5m with loan fee.



João now set for AC Milan medical after his green light to the move last night. 🩺 pic.twitter.com/3xb0LO5XHP