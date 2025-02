Британското разузнаване: Още един руски генерал отива на съд за подкуп

Александър Оглоблин, бивш руски генерал-майор, ще бъде съден по обвинения във вземане на подкуп в големи размери. Той е получил 12 милиона рубли (120 000 долара) от телекомуникационна компания като стимул за спечелване на договори от руското министерство на отбраната. Това се посочва в доклад на британското Министерство на отбраната разпространен в социалната мрежа Х, предава РБК-Украйна.



Бившият руски генерал-майор, има предишна, активна присъда. През февруари 2022 година е осъден на 4,5 години затвор и лишен от ранг във връзка с други обвинения за присвояване на 1,6 милиарда рубли бюджетни средства.



По-рано бе съобщено, че на 17 януари 2025 година бившият командир на 1-ва армия за противовъздушна и противоракетна отбрана със специално предназначение на руските Въздушно-космически сили Константин Огиенко е осъден на осем години затвор за опит за получаване на подкуп в голям размер. Той също е лишен от чин генерал-майор.



Според британското разузнаване "широко разпространената корупция в руското министерство на отбраната и отбранителната индустрия като цяло значително подкопава ефективността на руските въоръжени сили".

