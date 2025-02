Роналдо най-накрая разкри причината за тръгването си от Реал Мадрид

Петкратният носител на престижната награда „Златната топка“ – Кристиано Роналдо, най-накрая разкри причината за напускането си на Реал Мадрид. Както е известно, през 2018-а година португалската звезда премина в Ювентус и сега сподели мотивацията зад този ход. Той също така разясни дали би разгледал възможността за завръщане на „Сантиаго Бернабеу“ в някаква друга роля.

„Исках различен етап. Моят етап беше приключил. Исках различна мотивация. Не бях изтощен. Казах на президента (б.р. – Флорентино Перес), че може да си тръгна и той прие. Преговаряхме, той не се държа добре с мен, но го разбирам, защото винаги прави така. Не можех да се отметна от думата, която бях дал на Юве, но ценя Флорентино много, той е сериозен човек, който се отнасяше добре с мен и спечелихме много неща заедно“, заяви Роналдо в интервю пред своя добър приятел Еду Агире, излъчено по La Sexta.

