Реал Мадрид се жалва: Съдийството срещу Еспаньол – върхът на напълно компрометираната система

Испанският и европейски първенец Реал Мадрид продължава да изразява силното си недоволство от съдийските решения на Алехандро Мунис след поражението с 0:1 от Еспаньол през уикенда. Най-острите възражения са свързани със спестения червен картон на Карлос Ромеро, който извърши грубо нарушение срещу Килиан Мбапе, а след това вкара победния гол за домакините. Освен това, недоволството на мадридчани се засилва и от отменения по-рано гол на Винисиус Жуниор.

В отговор на спорните съдийски отсъждания, ръководството на „Лос бланкос“ изпрати официално протестно писмо до Испанската кралска футболна федерация, като копие от него беше изпратено и до Висшия спортен съвет на страната. В същото време стана ясно, че главният съдия Мунис и ВАР арбитърът на срещата Иглесиас Виланова ще бъдат временно отстранени за около месец. Това, обаче, очевидно не е достатъчно, за да успокои клуба.

Ето какво гласи протестното писмо на Реал Мадрид:

Бордът на директорите на Реал Мадрид се съгласи да изпрати следната официална жалба до Кралската испанска футболна федерация, с копие до Висшия спортен съвет, след сериозните съдийски действия на стадион „РСДЕ“ в събота, 1 февруари.

Събитията, които се случиха в този мач, надхвърлиха всякакви граници на човешка грешка или съдийска интерпретация. Случилото се на стадион „РСДЕ“ представлява кулминацията на една напълно дискредитирана съдийска система, в която решенията срещу Реал Мадрид достигнаха ниво на манипулация и фалшифициране на състезанието, което вече не може да бъде пренебрегвано. Двете най-сериозни съдийски решения в този мач още веднъж подчертаха двойните стандарти, с които се съдийства на Реал Мадрид.

