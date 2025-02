Един от синовете на Майкъл Джордан е арестуван

Синът на баскетболната легенда Майкъл Джордан - Маркъс, е бил арестуван в Ориндж Каунти (Флорида). Обвиненията към него са няколко - шофиране след употреба на алкохол, притежание на наркотици (кокаин), както и съпротива при арест.



На 34-годишния Маркъс Джордан, който също е бивш баскетболист, е определена гаранция в размер на $4000. Той е средното дете на Майкъл и Хуанита Джордан - преди него е роден Джефри, който е женен за българка, а след него сестра им Ясмин.

Маркъс има собствен магазин за луксозни кецове в Орландо, Флорида. В продължение на доста време той бе често в заглавията на редица издания в Щатите, тъй като бе във връзка с Ларса Пипън - бивша съпруга на някогашния съотборник на баща му в Чикаго, Скоти Пипън.

