Спортът по ТВ в неделя (9 февруари)

11.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже - Евроспорт 1
12.00 Футбол: ЦСКА 1948 - „Локомотив“ (София) - Диема спорт
12.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, жени - Евроспорт 2
12.10 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане, мъже - Еврспорт 1
13.00 Баскетбол: „Миньор“ - „Академик“ - МАХ Спорт 2
13.00 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени - Евроспорт 2
13.30 Футбол: „Венеция“ - „Рома“ - МАХ Спорт 3
14.00 Футбол: „Бристъл Сити“ - „Суонси“ - Нова спорт
14.30 Футбол: „Ботев“ (Пловдив) - „Хебър“ - Диема спорт
14.30 Футбол: „Блекбърн“ - „Уулвърхемптън“ - Диема спорт 3
14.30 Футбол: „Кьолн“ - „Шалке“ - Диема спорт 2
14.40 Колокрос: Трофей на Лил, жени - Евроспорт 2
15.00 Футбол: „Алавес“ - “Хетафе“ - МАХ Спорт 4
15.00 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, мъже - Евроспорт 1
15.30 Футбол: „Фортуна“ - „Аякс“ - Ринг тв
15.40 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1
16.00 Футбол: „Лацио“ - „Монца“ - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: „Лион“ - „Реймс“ - Нова спорт
16.00 Колокрос: Трофей на Лил, мъже - Евроспорт 2
16.30 Футбол: „Хомщайн“ - „Бохум“ - Диема спорт 3
16.30 Тенис: турнир в Мюнхен, финал - МАХ Спорт 1
16.45 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
17.00 Футбол: „Плимут“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 2
17.00 Ръгби: Шотландия – Ейре - МАХ Спорт 2
17.00 Волейбол: ЦСКА - „Левски“ - БНТ 3
17.05 Колоездене: Обиколка на Валенсия, пети етап, мъже - Евроспорт 2
17.15 Футбол: „Левски“ - „Лудогорец“ - Диема спорт
17.15 Футбол: „Валенсия“ - „Леганес“ - МАХ Спорт 4
17.45 Футбол: „Алкмаар“ - „Цволе“ - Ринг тв
18.00 Волейбол, „Теранто“ - „Чистерия“ - МАХ Спорт 1
18.30 Футбол: „Лайпциг“ - „Санкт Паули“ - Нова спорт
19.00 Футбол: „Лече“ - „Верона“ - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: „Реал Сосиедад“ - „Еспаньол“ - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: „Арис“ - „Панатинайкос“ - Диема спорт 3
19.35 Футбол: „Астън Вила“ - „Тотнъм“ - Диема спорт 2
20.00 Футбол: “Брага“ - „Жил Висенте“ - Ринг тв
20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден - Евроспорт 2
20.30 Футбол: АЕК - „Пансерайкос“ - Нова спорт
21.00 Баскетбол: НБА, „Милуоки“ - „Филаделфия“ - Диема спорт
21.45 Футбол: „Наполи“ - „Удинезе“ - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Анже“ - „Марсилия“ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Севиля“ - „Барселона“ - МАХ Спорт 4
22.30 Футбол: „Каза Пиа“ - „Ещрела“ - Ринг тв
01.30 НФЛ: Супербоул - МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в неделя (9 февруари)
9 Февруари, 2025 10:47 392 0
Много футбол по телевизията днес
11.05 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже - Евроспорт 1
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