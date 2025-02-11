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Спортът по ТВ във вторник (11 февруари)

Спортът по ТВ във вторник (11 февруари)

11 Февруари, 2025 06:45 360 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (11 февруари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

EUROSPORT
10:45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане за комбинация, жени
14:00 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, слалом за комбинация, жени
15:30 Снукър: Уелс оупън, първи кръг
21:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг

MAX Sport 1
14:30 Тенис, ATP 250: Марсилия
16:30 Тенис, ATP 250: Марсилия
01:00 Тенис, ATP 250: Делрей Бийч

MAX Sport 2
19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Локомотив Авиа – Берое
22:00 Спортинг Лисабон - Борусия Дортмунд, Шампионска лига
23:50 Тенис, ATP 250: Буенос Айрес

Nova Sport
10:00 Сентръл Коуст Маринърс – Джохор, Елитна Шампионска лига на Азия
12:00 Висел Кобе - Шанхай Порт, Елитна Шампионска лига на Азия
14:00 Шандонг Тайшан – Куанджу, Елитна Шампионска лига на Азия
16:00 Ал Калдия – Трактор, Шампионска лига на Азия 2, осминафинал
18:00 Ал Хюсеин – Шарджа, Шампионска лига на Азия 2, осминафинал

Diema Sport 3
12:00 Поханг Стийлърс - Кавазаки Фронтале, Елитна Шампионска лига на Азия
22:00 Норич – Престън, Чемпиъншип

MAX Sport 3
15:00 Щутгарт – Ливърпул, Младежка Шампионска лига
19:45 Брест - Пари Сен Жермен, Шампионска лига
22:00 Манчестър Сити - Реал Мадрид, Шампионска лига

MAX Sport 4
22:00 Ювентус - ПСВ Айндховен, Шампионска лига

Diema Sport 2
22:00 Екзитър – Нотингам, ФА Къп


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