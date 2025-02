Уилямс представи новия болид - ВИДЕО

Отборът на Уилямс стана първият тим, който официално представя болида си за сезон 2025 във Формула 1.

Това се случи на специално събитие на пистата „Силвърстоун“, на което британският екип показа на света FW47, който е със специално оцветяване. В хода на събитието видяхме и първите километри на новия автомобил, които бяха направени от новия пилот на отбора Карлос Сайнц.

Испанецът завъртя две инсталационни обиколки на скъсената версия на „Силвърстоун“. Неговото единствено оплакване беше свързано със студеното време, но иначе коментарите му за колата бяха положителни. До края на деня той и съотборникът му Алекс Албон ще продължат да въртят обиколки, за да довършат шейкдауна на FW47. За него Уилямс използва един от двата си разрешение снимачни дни, в които отборите са лимитирани до 200 километра.

Уилямс ще представи цветовете, с които ще се състезава в хода на сезон 2025 във Формула 1 във вторник по време на масовата премиера в Лондон. Следващият път, в който ще видим FW47 на пистата ще бъде по време на единствения предсезонен тест, който ще се проведе в Бахрейн между 26 и 28 февруари.

