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Спортът по ТВ в сряда (19 февруари)

Спортът по ТВ в сряда (19 февруари)

19 Февруари, 2025 06:19 179 1

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (19 февруари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 „Санфрече“ - „Нам Дим“ Диема спорт 3

12.00 „Улсан“ - „Шандонг“ Нова спорт

12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, трети етап Евроспорт 2

13.30 Тенис, турнир в Доха МАХ Спорт 1

14.00 „Шахнай Порт“ - „Йокохама“ Диема спорт 3

14.00 „Банкок“ - „Сидни“ Нова спорт

15.00 Колоездене: Обиколка на Андалусия, първи етап, мъже Евроспорт 2

16.05 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, индивидуално, мъже Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, първи етап, мъже Евроспорт 2

18.00 „Шабаб Ал Ахли“ - „Ал Вехдат“ Диема спорт 2

19.45 „Борусия“ (Д) - „Спортинг“ Би Ти Ви Екшън

20.00 „Ал Таавон“ - „Ал Укра“ Нова спорт

21.30 „Астън Вила“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2

21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1

22.00 „Реал“ - „Манчестър Сити“ Би Ти Ви Екшън

22.00 ПСВ „Айндховен“ - „Ювентус“ Рниг


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