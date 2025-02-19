Спортът по ТВ в сряда (19 февруари)

12.00 „Санфрече“ - „Нам Дим“ Диема спорт 3
12.00 „Улсан“ - „Шандонг“ Нова спорт
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, трети етап Евроспорт 2
13.30 Тенис, турнир в Доха МАХ Спорт 1
14.00 „Шахнай Порт“ - „Йокохама“ Диема спорт 3
14.00 „Банкок“ - „Сидни“ Нова спорт
15.00 Колоездене: Обиколка на Андалусия, първи етап, мъже Евроспорт 2
16.05 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, индивидуално, мъже Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, първи етап, мъже Евроспорт 2
18.00 „Шабаб Ал Ахли“ - „Ал Вехдат“ Диема спорт 2
19.45 „Борусия“ (Д) - „Спортинг“ Би Ти Ви Екшън
20.00 „Ал Таавон“ - „Ал Укра“ Нова спорт
21.30 „Астън Вила“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2
21.30 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1
22.00 „Реал“ - „Манчестър Сити“ Би Ти Ви Екшън
22.00 ПСВ „Айндховен“ - „Ювентус“ Рниг
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1 Град Козлодуй
06:27 19.02.2025